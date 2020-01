Il Basket Corato comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere con l’atleta Daniele Grilli.

Il Presidente e tutta la società ringraziano l’atleta per l’impegno profuso in questi mesi e gli augurano le migliori fortune sportive. La società è già attiva sul mercato in entrata.

Uff.Stampa Basket Corato