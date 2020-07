SERIE B UFFICIALE – Grugnetti lascia Oleggio, firma in C a Robbio

L’Oleggio Magic Basket comunica che per la prossima stagione 2020/2021 Fabio Grugnetti non indosserà più la divisa degli Squali.

Il playmaker classe 1987 ha chiuso la sua stagione biancorossa con 7.9 punti di media a partita, 3.2 rimbalzi e 13.9 assist. Per la società è stato un piacere avere in famiglia uno Squalo così, “Scugni” ha dimostrato subito legame alla maglia e desiderio di creare gruppo con la squadra. A lui un grande in

bocca al lupo per il ritorno a Robbio, certi che farà scaldare di nuovo il pubblico, proprio come ha fatto

a Oleggio.

–

Ufficio Stampa Mamy OMB