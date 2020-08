SERIE B UFFICIALE – Guerriero Padova conferma Bruzzese

Ancora una conferma per il Guerriero Padova che si appresta ad affrontare il suo primo campionato di Serie B: dopo Tognon, Cecchinato, Coppo, Campiello e l’innesto di Cazzolato anche Filippo Bruzzese Del Pozzo farà parte del roster UBP per la stagione 2020/2021. Per l’esterno, classe 2000 cresciuto tra le file del Petrarca, si tratta della terza annata con la maglia griffata Fratelli Guerriero, dopo l’esordio nel 2018/2019 e lo scorso torneo di C Gold in cui ha lasciato intravedere ulteriori margini di miglioramento.

Bruzzese era rientrato a Padova proprio nel 2018, chiudendo una parentesi di basket e studio negli Stati Uniti al college dell’Indian Creek School di Trafalgar nello stato dell’Indiana, dove aveva indossato la canotta dei Braves. Esperienza che aveva contribuito alla sua crescita, preparandolo anche per il debutto a livello Seniores. Ora per lui e l’Unione è giunto il momento di una nuova sfida: la Serie B.

«L’opportunità di giocare la B è qualcosa di entusiasmante», racconta “Bruzz”, «Sarà un bel banco di prova per tutti. Sappiamo che sarà un’annata molto dura non solo a livello fisico, ma anche mentale perché dovremo essere pronti a non mollare mai nulla. Ci aspettano trasferte molto lunghe e avversarie agguerrite, ma proveremo a divertirci togliendoci qualche soddisfazione».

Con la sua difesa intesa, fisica e aggressiva, la giovane guardia padovana potrebbe essere una sorpresa in Serie B, campionato in cui l’intensità e la fisicità cominciano ad essere fattori preponderanti per spostare l’ago della bilancia.

«Dovrò darmi molto da fare e cercare di mettere in difficoltà il coach al momento delle scelte», rivela Bruzzese, «Ho bisogno soprattutto di trovare un maggiore equilibrio in difesa e migliorarmi nella fase offensiva. Penso che dovremo fare tutti uno sforzo in più per giocarcela con tutte le altre squadre».

