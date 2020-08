SERIE B UFFICIALE – Guglielmo De Ros torna ad Oleggio

Cabina di regia occupata! L’Oleggio Magic Basket è lieta di dare il benvenuto a Guglielmo De Ros, play

classe 1998, che va a chiudere, aggiungendo ulteriore qualità, il quintetto a disposizione di coach

Franco Passera. De Ros, è reduce da una stagione molto positiva a Piadena: per lui 8.5 punti di media a

partita, 2.5 rimbalzi e 1.4 assist. Nonostante la giovane età la serie B non è nuova per l’atleta, che

vanta già tre esperienze di qualità. Ottima visione di gioco, bravo nel pick&roll e capace di innescare al

momento giusto i compagni.

Di Casale Monferrato, nato il 14 agosto a Voghera, Guglielmo prende in mano la palla a spicchi per la

prima volta a 4 anni e scoppia subito la passione. Il percorso minibasket e giovanili sono targati Junior

Casale, società con cui l’atleta raggiunge ogni anno le finali nazionali, vincendo anche in Under 13 in

campionato nazionale di 3vs3. Poi l’approdo in serie B: la prima stagione, 2017/2018 Guglielmo

indossa la maglia di Moncalieri e mostra già il suo talento anche agli Squali (Oleggio gioca con

Moncalieri le due partite di stagione regolare e anche i play out); poi si trasferisce al centro per

indossare la maglia di Giulianova e infine, nel 2019/2020 l’esperienza a Piadena.

Le parole del General manager Daniele Biganzoli: «Siamo contenti di aver raggiunto un accordo con

Guglielmo, le cui caratteristiche rispecchiano al meglio il nostro progetto di puntare fortemente su

atleti giovani dotati di qualità e già esperienza. Con lui chiudiamo un reparto che sulla carta è di fatto

molto giovane, ma con ampie prospettive di crescita».

Le parole del Neo Squalo: «Sono molto contento di poter giocare a Oleggio per la prossima stagione, mi

ha fatto molto molto piacere parlare subito con il presidente, il coach e il General manager, è stata per

me un’ottima accoglienza e sono carico. Sarà una stagione un po’ diversa rispetto alle altre e mi

aspetto di poter fare il meglio possibile per me e per tutti i miei compagni».

Uff.Stampa Mamy OMB