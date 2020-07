SERIE B UFFICIALE – Guglielmo Sodero resta a Piombino

Guglielmo Sodero è alla sua seconda stagione al Basket Golfo, nella prima ha soddisfatto appieno la richiesta di coach Andreazza, che gli aveva chiesto di tornare quel realizzatore che era stato nell’anno di Valsesia. Compito svolto in modo egregio, chiudendo la stagione con 14 punti di media, col 45% da due, col 36% da tre ed il 71% ai liberi. Dotato di grande energia ed integrità fisica, è stato il secondo per minutaggio nello scorso campionato con oltre 31’ di media. Tiratore di striscia, capace di spaccare un match in pochi minuti, entusiasmando con queste sue fiammate la platea del Palatenda. Oltre a distinguersi per il suo tiro dalla distanza, che spesso si costruisce con una buonissima capacità di palleggio, si è fatto pure apprezzare per la capacità di attaccare il ferro, anche con difese chiuse. Nonostante i molti punti segnati, offre anche ai suoi compagni palloni preziosi, 2 i suoi assist di media a partita. Ottimo anche nella fase difensiva, dove fa valere fisicità e rapidità di gambe. Importantissima la sua conferma, in un reparto esterni che cambierà molto, con gli addii di Iardella e Procacci.

Le sue parole dopo la conferma: “Sono molto contento che in un periodo così particolare per la pallacanestro italiana, Il Basket Golfo sia riuscito a riconfermare l’intenzione di portare avanti il progetto dello scorso anno e l’intenzione di raggiungere grandi obiettivi, nonostante non si sappia ancora quando ricominceranno i campionati ed in che modalità. Il mio obiettivo, quello che mi ha convinto a riconfermare la mia presenza a Piombino, è di vincere il campionato e salire di categoria, ovvero raggiungere quello che era l’obiettivo dello scorso anno. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi e sempre forza Golfo.”

Un ben rimasto anche a te Gully!!!

FONTE: Uff. Stampa Basket Golfo Piombino