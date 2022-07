SERIE B UFFICIALE – Guido Scali firma con Sant’Antimo

Secondo rinforzo per la Geko edizione 2022-23, dopo Andrea Quarisa è il turno di Guido Scali. La PSA è infatti orgogliosa di ufficializzare l’accordo biennale siglato con l’ala toscana, 24 anni ma già titolare di un curriculum ricco di esperienze di livello e infiocchettato dalla promozione conquistata con Rimini poco più di un mese fa. Swingman di 195 cm per 96 kg, Scali è cresciuto cestisticamente nel vivaio empolese, quello della sua città, per poi passare giovanissimo all’Aurora Jesi con cui ha esordito in A2 già nella stagione 2015-16. Nell’estate del 2017 il passaggio a S.Giorgio su Legnano dove si guadagna subito minuti e responsabilità, quindi a metà della stagione 2018-19 l’approdo ad Omegna dove trova il nostro Carlo Cantone, segna subito 8.6 punti a gara e vince da MVP la Coppa Italia di B. Resta in Piemonte fino alla stagione 2020-21 (l’ultima chiusa a 9 punti e 8 rimbalzi di media), quindi riparte da Molfetta dove in 26 partite realizza 12.2 punti con il 62% da 2 e tira giù quasi 9 rimbalzi a partita (il suo high di 25 punti arriva proprio contro Sant’Antimo). A salvezza acquisita il passaggio a Rimini con cui gioca il finale di stagione e festeggia la promozione in A2.

“Sono davvero contento di questa nuova avventura che affronterò con mille stimoli – dice Guido Scali – ho trovato nella società dei progetti e delle ambizioni chiare, e personalmente penso che a Sant’Antimo potrò continuare il mio percorso crescita. Vincere il campionato con Rimini è stato bello, è un traguardo che avevo sfiorato già altre volte in passato ad Omegna, ma la verità è che in quest’occasione ero l’ultimo arrivato, ho avuto poco spazio e ho tanta voglia di dimostrare e confermare che quello è il mio livello. Non mi sono mai fermato, ho continuato a lavorare anche in questi giorni e sono carichissimo. A Sant’Antimo poi ritroverò Carlo Cantone, il mio capitano ad Omegna, una persona speciale che è stata molto importante per il mio percorso personale e che sono sicuro lo sarà ancora”.

“Scali era un profilo che seguivamo già da qualche anno –dice Vittorio Di Donato, Gm della PSA -. Un ragazzo che sin dalla prima chiacchierata mi ha dato l’impressione di avere le idee molto chiare e che soprattutto ha spostato il nostro progetto senza esitazioni. Con lui abbiamo siglato un accordo biennale perché crediamo che sia un elemento fondamentale per il presente e il futuro di questa squadra”.



