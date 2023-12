SERIE B UFFICIALE – Guido Scali lascia Sant’Antimo e firma con i Legnano Knights

Il Legnano Basket ufficializza l’acquisizione da Sant’Antimo di Guido Scali, avversario dei Knights nell’ultima partita contro i campani ma conosciuto alle nostre latitudini per essere stato un Drago con la Sangiorgese.

Ala toscana di 24 anni è già titolare di un curriculum ricco di esperienze di livello e infiocchettato dalla promozione conquistata con Rimini poco più di un mese fa.

Swingman di 195 cm per 96 kg, Scali è cresciuto cestisticamente nel vivaio empolese, per poi passare giovanissimo all’Aurora Jesi con cui ha esordito in A2 già nella stagione 2015-16. Nell’estate del 2017 il passaggio a Sangiorgio, quindi a metà della stagione 2018-19 l’approdo ad Omegna dove vince da MVP la Coppa Italia di B.

Resta in Piemonte fino alla stagione 2020-21 prima di ripartire da Molfetta dove in 26 partite realizza 12.2 punti con il 62% da 2; a salvezza acquisita il passaggio a Rimini con cui gioca il finale di stagione e festeggia la promozione in A2 in compagnia di Mattia Ferrari.

In questo primo terzo di stagione ha vestito come detto, la maglia di Sant’Antimo, con una media di 8.5 punti, 5.6 rimbalzi e 1.5 assist.

Scali vestirà la maglia numero 88 dei Knights

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights