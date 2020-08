SERIE B UFFICIALE – Gurini rinnova con Senigallia

Giacomo Gurini continua la sua avventura con la casacca della Pallacanestro Senigallia. L’ala pesarese classe ’84 sarà ancora uno dei pilastri fondamentali del quintetto biancorosso. Per “Mister 38” (in onore dei punti realizzati nella gara casalinga contro Corato, datata domenica 25 novembre 2018) sarà la quarta stagione al PalaPanzini, la terza consecutiva.

“Sono molto contento e non vedo l’ora di tornare a giocare. Poi, dopo la notizia che ritroverò diversi dei miei compagni dello scorso anno, la voglia è ancora maggiore. La speranza è quella di poter far meglio della passata stagione, ma so già che non sarà facile, visto il mercato di cui sono protagoniste diverse squadre marchigiane. Ma noi, come sempre, daremo il massimo”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia