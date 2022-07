SERIE B UFFICIALE – Herons Basket Montecatini ingaggia Lorenzetti

MTVB Herons Basket è orgogliosa di poter annunciare che il lungo Antonio Lorenzetti, ex San Miniato, vestirà i colori rossoblù nel campionato di Serie B 2022-23. Lorenzetti, 196 cm, è nato il 30 giugno 1995 ed è il classico giocatore intenso, votato alla alla difesa, come piace a Barsotti e che infatti è stato decisivo per la scelta di un elemento che aveva fior di richieste in categoria. Proprio il coach due anni fa lo aveva portato a San Miniato ed evidentemente il feeling nato è particolarmente solido. Nelle due stagioni con i pisani oltre 12 punti e 6 rimbalzi per gara. Lorenzetti la B l’aveva già fatta, e da protagonista, a Piadena (10+6 di media) ed Orzinuovi mostrando già il potenziale che ne fanno uno dei lunghi più interessanti del campionato, con grande propensione al rimbalzo, in particolare in attacco. I primi passi li aveva mossi nell’Orobica Bergamo. Nell’ultima stagione con San Miniato è arrivato a disputare la finale per la promozione in Serie A2 migliorando sensibilmente le proprie statistiche, a dimostrazione del grande agonismo con cui scende sul parquet.

“Ovviamente tornare a lavorare con Antonio, per me è motivo di soddisfazione – rivela coach Barsotti -. Mi ha colpito la sua chiara volontà di venire da me, è stato un segnale di grande riconoscenza. Rispetto a 2 anni fa, quando lo volli fortemente a San Miniato nonostante non fosse considerato un giocatore importante per la categoria, è cresciuto tantissimo. Quest’ultima stagione ha disputato un campionato da protagonista nella quadra finalista, pertanto inseriamo nel roster un giocatore interno di sicura affidabilità”.

CARRIERA

21/22 Etrusca S.Miniato (Serie B)

20/21 Etrusca S.Miniato (Serie B)

19/20 Corona Platina Piadena (Serie B)

18/19 Corona Platina Piadena (Serie C Gold)

17/18 Corona Platina Piadena (Serie C Gold)

16/17 Pallacanestro Orzinuovi (Serie B)

15/16 Basket Iseo (Serie C Gold)

14/15 Basket Iseo (Serie C) e Pol. Asinalonga (Prom)

13/14 Blu Basket Treviglio (A2), Orobica Bergamo (DNG e C reg)

12/13 Orobica Bergamo (DNG) e Blu Orobica Bergamo (C reg)

Uff.Stampa Herons Basket Montecatini