SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini annuncia Giorgio Sgobba

FABO Herons Montecatini annuncia con enorme piacere il ritorno a casa di Giorgio Sgobba, ala-centro di 202 cm, classe 1992, che si lega al progetto FABO Herons con un contratto biennale.

La duttilità tecnica permette a Giorgio Sgobba di interpretare al meglio più ruoli, dal centro all’ala forte, grazie soprattutto al suo ottimo tiro da tre punti, che lo rende perfetto per la pallacanestro di coach Barsotti.

Dichiarazione di Andrea Luchi, Presidente FABO Herons: “Giorgio Sgobba era ai primissimi posti della nostra short list di lunghi italiani. È reduce probabilmente dal miglior campionato della sua carriera ed ha fortemente voluto legarsi al nostro progetto che per lui significa tornare a casa. Siamo estremamente felici del primo arrivo per la FABO Herons 2023-24. Benvenuto in rossoblù Giorgio”.

Anche Coach Federico Barsotti si esprime sul nuovo arrivato: “Giorgio tecnicamente è l’incastro perfetto per noi, lo avevamo in mente fin dall’inizio perché corrisponde al profilo di giocatore che stavamo cercando. Sono davvero contento di ritrovare un ragazzo che ho già allenato da giovane e ancora di più perché lo ritrovo dopo una bella carriera e maturato. Inseriamo un altro ragazzo cresciuto in Valdinievole, uno dei pochi che gioca ad alti livelli, e questo ci rende ancora più orgogliosi che faccia parte della nostra squadra e del nostro progetto.”

