SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini annuncia Giulio Giannozzi

FABO Herons Montecatini ha il piacere di annunciare l’ingaggio del giovane play-guardia Giulio Giannozzi, classe 2005, 1,90 cm di altezza che andrà a far parte della rosa della prima squadra allenata da Federico Barsotti.

Nonostante la giovane età, Giulio (nato il 19 aprile 2005) vanta già esperienze di buon livello, arriva dall’Olimpia Legnaia Firenze, dove è cresciuto cestisticamente, nell’ultimo anno ha disputato con i fiorentini la B Interregionale, contemporaneamente ha partecipato alle Finali Nazionali Under 19 con Firenze Basketball Academy (9 punti di media). Precedentemente aveva esordito in B con la Nuova Pallacanestro Firenze in una stagione proseguita molto bene sia con l’Under 19 Eccellenza di Firenze Basketball Academy, ottenendo l’ammissione alle Finali Nazionali, per lui 13,6 punti di media nell’annata, che con l’Olimpia Legnaia, con la quale aveva ottenuto la promozione in B Interregionale. Ha fatto settore giovanile di altissimo livello con la Stella Azzurra Roma, vincendo lo scudetto Under 19, ed ha un’esperienza anche nel vivaio della Fortitudo Bologna. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sa attaccare il ferro, il palleggio arresto e tiro è un’arma nel suo repertorio, a cui abbina grande applicazione difensiva.

Carriera

2023-24 Olimpia Legnaia Firenze (B Interregionale) e Firenze Basketball Academy (U19)

2022-23 Nuova Pallacanestro Firenze (B Nazionale) poi Olimpia Legnaia Firenze (C Gold) e Firenze Basketball Academy (U19)

2021-22 Stella Azzurra Roma (C Gold, U19 e U17)

2020-21 Fortitudo Bologna (U16) e Olimpia Legnaia Firenze (C Gold)

