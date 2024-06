SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini annuncia Mastrangelo

FABO Herons Montecatini ha il piacere di annunciare l’ingaggio dell’ala Nicola Mastrangelo, nato a Ferrara il 28 giugno 1998, 196 cm di altezza.

Esterno di grande fisicità, agonismo e attitudine difensiva, molto versatile, con un impatto offensivo che sta aumentando con gli anni.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili di Ferrara, dove ha conquistato il titolo nazionale Under 20 da protagonista, fa il suo debutto in prima squadra in A2 nella stagione 2016-17.

Passato in B a Cento, conquista la promozione in A2, con compagno di squadra Adrian Chiera.

Passa poi ad Ozzano dove, in tre stagioni, arriva ad una produzione offensiva di oltre 11 punti di media.

A San Miniato, allenato dal viceallenatore rossoblù Alessio Marchini, in squadra con Benites e Lorenzetti, gioca la finale per la promozione in Serie A2.

Real Sebastiani Rieti la successiva tappa della sua carriera, dove arriva alla Final Four promozione, proprio nella sua Ferrara: per Nicola 7,8 punti in 25 minuti e 5 rimbalzi, con tanta sostanza anche nella seconda fase dei playoff, in cui è salito a 9 punti di media, il 40% da 3 e il 54% da 2 oltre alla solita determinazione difensiva.

Nell’ultima annata militava nella Gema Montecatini ed ha chiuso con circa 13 punti e 5 rimbalzi di media.

Carriera

23-24 Pallacanestro Montecatini (Serie B Nazionale)

22-23 Real Sebastiani Rieti (Serie B)

21-22 Etrusca San Miniato (Serie B)

20-21 New Flying Balls Ozzano (Serie B)

19-20 New Flying Balls Ozzano (Serie B)

18-19 New Flying Balls Ozzano (Serie B)

17-18 Benedetto XIV Cento (Serie B – promozione in A2)

16-17 Kleb Ferrara (A2) e Vis 2008 Ferrara (DNG)

—

Filippo Laico

FABO Herons Montecatini