SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini firma Chiera

FABO Herons Montecatini è orgogliosa di poter annunciare l’ingaggio della guardia argentina Adrian Ignacio Chiera, 191 cm, nato il 16 dicembre 1994 a Cordoba (Argentina). Stava giocando in A2 a Cividale del Friuli (quasi 7 punti di media), con lo status di straniero, ed è stato appena rilasciato. In Serie B invece può essere tesserato e da domani sarà agli ordini di coach Federico Barsotti una volta espletate le visite mediche mentre domenica potrebbe esordire nella trasferta di Vigevano.

Adrian Chiera è un esperto del campionato di Serie B, avendo giocato 8 stagioni, ottenendo la promozione in due occasioni, lo scorso anno con Cividale di Stefano Pillastrini (di cui era anche capitano, contribuendo con 13,4 punti di media) e con Cento nel 2018 (11,6 di average). Nella serie cadetta è sempre andato oltre i 10 punti di media. E’ un prodotto del florido vivaio riminese. Un’addizione importante nello scacchiere rossoblù, sia per l’esperienza, che per personalità e qualità.

Il presidente degli Aironi Andrea Luchi è soddisfatto del nuovo ingaggio: “Prima di tutto ringrazio i nostri soci e tutti i nostri sponsor, FABO in particolare, per avere reso possibile questa operazione. Un grazie di cuore va anche al Presidente Davide Micalich, all’amico Stefano Pillastrini e a tutta la società di Cividale del Friuli per il comportamento esemplare e la fattiva collaborazione nella trattativa. Per il nostro progetto, inserire un giocatore come Adrian per tre anni, questa è la durata del contratto, è un orgoglio da un lato ed una grande responsabilità dall’altro. Faremo di tutto per farlo ambientare prima possibile a Montecatini Terme e nel nostro Club, benvenuto Adrian e buon lavoro!”.

Federico Barsotti, coach della Fabo,si gode il colpo ricevuto in regalo: “Chiera indubbiamente ci fa fare un discreto upgrade, non solo per le sue doti tecniche, siamo certi che ci aiuterà a crescere come gruppo, darà sicurezza e solidità ai meno esperti. Ne sono convinto. Sono felicissimo, ringrazio e mi complimento con il presidente Luchi per come ha condotto la trattativa”.



Carriera

2022-23 Eagles Cividale (Serie A2)

2021-22 Eagles Cividale (Serie B)

2020-21 Eagles Cividale (Serie B)

2019-20 Fulgor Omegna (Serie B)

2018-19 Napoli Basket (Serie B)

2017-18 Benedetto XIV Cento (Serie B)

2016-17 Benedetto XIV Cento (Serie B)

2015-16 Basket Rimini Crabs (Serie B)

2014-15 Basket Rimini Crabs (Serie B)

UFF.STAMPA HERONS MONTECATINI