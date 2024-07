SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini firma Matteo Aminti

By

FABO Herons Montecatini ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Matteo Aminti, un’ala-centro del 2005, proveniente dalla Virtus Siena, che completerà il roster della prima squadra per il campionato di Serie B Nazionale 2024-25.

Aminti è un’ala forte di 197 cm che può giocare anche sotto canestro, lo scorso anno nella Virtus Siena era una pedina fondamentale della formazione Under 19 Eccellenza ed era nella rosa della prima squadra, partecipante alla serie B Interregionale. Prodotto del settore giovanile del Poggibonsi Basket, è arrivato a Siena nell’agosto del 2020, con la Virtus ha disputato le Finali Nazionali Under 19 nel 2022-23 e quelle Under 17 nel 2021-22.

È questo l’ultimo tassello che va a completare l’organico a disposizione di Barsotti, dopo l’ingaggio dei giorni scorsi del play Giannozzi, in entrambi i casi sono risultati decisivi gli ottimi rapporti con le società di provenienza, rispettivamente Virtus Siena e Olimpia Legnaia Firenze, per favorire l’innesto di queste due ragazzi di prospettiva.

Carriera

2023-24 Virtus Siena (U19 e B Interregionale)

2022-23 Virtus Siena (U19) e Maginot Siena (Serie D)

2021-22 Virtus Siena (U17 e U19)

2020-21 Virtus Siena (U16)

