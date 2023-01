SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini ingaggia Scott Nnabuife

By

FABO Herons Montecatini comunica di avere ingaggiato l’ala-centro Scott Nnabuife, 202 cm, classe 2003, africano di origine, cittadino italiano (oltre che di formazione italiana), proveniente dalla Pallacanestro Firenze. Il suo percorso cestistico si è sviluppato a Bassano del Grappa, città dove è nato e cresciuto, nella quale ha disputato la serie C Gold, oltre ai campionati giovanili d’Eccellenza, raggiungendo diverse Finali Nazionali.

Coach Federico Barsotti lo ha fatto allenare qualche giorno con il gruppo prima di tesserarlo e dice di lui: “Ragazzo che seguivo già da qualche stagione nella sua crescita nelle giovanili di Bassano: ha buone qualità fisiche con le quali potrà darci un importante contributo sia in difesa che in attacco. Per essere alla sua prima stagione con i senior, mostra di avere già una buona conoscenza ed un’interessante predisposizione al sistema difensivo che ci contraddistingue”.

Scott Nnabuife indosserà la maglia n. 26 FABO Herons.

CARRIERA

22-23 Nuova Pallacanestro Firenze (Serie B)

21-22 Basket 1975 Bassano (Serie C Gold)

20-21 Basket 1975 Bassano (Serie C Gold)

19-20 Basket 1975 Bassano (Serie C Gold)

Filippo Laico

FABO Herons Montecatini

Area Comunicazione