SERIE B UFFICIALE – Herons Montecatini saluta e ringrazia Carpanzano

Gianluca Carpanzano non vestirà la nostra maglia nella prossima stagione sportiva.

Gianluca lascia un ricordo straordinario come professionista e come persona negli oltre due anni trascorsi in maglia Herons.

Questo nonostante i tanti imprevisti che non gli hanno permesso di esprimersi per il suo effettivo potenziale.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, e di viverlo da vicino giorno dopo giorno, ha potuto apprezzare lo spessore della persona ed il talento di cui è dotato. Il percorso lastricato di ostacoli non lo ha mai scoraggiato, anzi lo ha fortificato ed ha sempre agito come leader carismatico dello spogliatoio.

A Carpa va un grande abbraccio pieno di riconoscenza, sicuri che dimostrerà il suo enorme valore ovunque lo porterà il suo percorso.

Grazie Gianluca, di vero cuore!

Fabo Herons Montecatini

Area Comunicazione

Filippo Laico

FABO Herons Montecatini