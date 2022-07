SERIE B UFFICIALE – I giovani Cassinerio e Cardani faranno ancora parte della Sangiorgese

Anche i giovani classe 2003, Matteo Cassinerio e Lorenzo Cardani faranno parte del gruppo guidato da coach Roncari. Dopo una stagione che li ha già visti protagonisti in alcuni momenti dello scorso campionato, i ragazzi scuola ABA che con coraggio e personalità hanno calcato il parquet, si sono meritati la conferma per poter crescere ulteriormente sia a livello personale che tecnico, con la possibilità di poter incrementare la propria esperienza a fianco di giocatori più navigati.

Sentiamo le impressioni di Matteo :

Sono felice di poter continuare il mio percorso qui alla Sangio, con cui mi sono trovato bene negli ultimi due anni.

Come giocatore, ora che ho finalmente finito la scuola, potrò dedicarmi a tempo pieno ad allenarmi per potermi migliorare sia tecnicamente che fisicamente mettendomi a disposizione della squadra.

Sono carico e motivato e non vedo l’ora di scendere in campo e di conoscere i miei nuovi compagni.

Sentiamo le impressioni di Lorenzo :

Per quest’anno in maglia Sangio mi aspetto tante altre nuove esperienze con la speranza di poter togliermi delle soddisfazioni continuando a giocare a basket e divertirmi come ho sempre fatto.

Sentiamo che ne pensa il coach Davide Roncari :

Siamo felici che Matteo resti a far parte del nostro roster. È un ragazzo ambizioso, che lavora duramente sempre e che porterà energia e perimetralità alla squadra.

Lollo è un ragazzo super, da quando è tornato in palestra l’anno scorso si è dimostrato un ragazzo serio, che ama la pallacanestro e che non vedeva l’ora di poter tornare a giocare.

Sarà ancora dei nostri, atletismo e energia sono assicurate con lui.

M. Lini