SERIE B UFFICIALE – I giovani Regai e Piccionne nel roster della Luciana Mosconi Ancona

La Luciana Mosconi Ancona comunica che il roster affidato alle cure tecniche di Piero Coen sarà arricchito dalla presenza di due under targati CAB Stamura. Dal 17 agosto prossimo anche Mohamed “Momo” Regai (classe 2004) e Niccolò Piccionne (2005) saranno in campo per iniziare la preparazione con il resto della squadra. Entrambi hanno già fatto parte del gruppo dello scorso anno contribuendo in maniera importante a tenere alto il livello qualitativo del lavoro quotidiano in palestra. Parallelamente sono riusciti anche ad ottenere qualche minuto di impiego in partita. Il loro nuovo innesto in squadra sancisce il consolidamento del rapporto di profonda collaborazione tra la Luciana Mosconi e il CAB Stamura oltre a puntare con decisione sulla crescita e il miglioramento di entrambi i giovani atleti.