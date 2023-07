SERIE B UFFICIALE – I Legnano Knights chiudono il roster con Marco Planezio

I Knights completano il roster con l’acquisto di Marco Planezio.

Ala forte di 198 cm, classe 1991, nativo di Alzano Lombardo, Planezio muove i suoi primi passi cestistici alla Blu Basket Treviglio, con cui compie l’intera trafila giovanile ed esordisce in prima squadra (Serie B) nel campionato 2008/2009.

A partire dalla stagione 2009/2010 viene inserito nel roster della prima squadra (DNA), dove rimane per 2 anni; nel 2011 accetta la proposta di Casalpusterlengo (Serie B), successivamente veste i colori della Pallacanestro Alto Sebino (Serie B); nel 2015/2016 lo vede con la canotta di Bergamo (Serie B) ed è protagonista di due anni importanti, sfiorando in entrambe le occasioni la promozione in Serie A2.

Nel 2017 firma per Olginate per poi terminare la stagione a Treviglio (Serie A2), decide poi di spostarsi a Cesena (Serie B) con i Tigers, e nella stagione successiva rimane in Emilia Romagna con la Bakery Piacenza e insieme a Mike Sacchettini, da un contributo fondamentale alla vittoria della Coppa Italia di Serie B e alla promozione in Serie A2.

Chiusa la parentesi in terra emiliana, viene chiamato dalla Fulgor Omegna (Serie B),e nella scorsa stagione è in campo con l’Agribertocchi Orzinuovi che vince la Supercoppa LNP e arriva alle Final4 promozione.

Con Orzinuovi firma 8 punti a partita, 4.4 rimbalzi di media, 1 recupero a partita e 2 assist.

Basilico: “Chiudiamo la squadra con un gran colpo di mercato. Planezio, sinceramente, ha bisogno di poche presentazioni. E’ un giocatore che da più di 10 anni gioca tra la B e la A2 con un ruolo sempre da protagonista in squadre che hanno sempre lottato per il vertice.

E’ sicuramente un giocatore che ci darà una grande mano, aumentando la nostra pericolosità offensiva vista la sua doppia dimensione interna ed esterna, ma soprattutto ci aiuterà la sua grande esperienza nei momenti delicati della stagione.

Sono contento della squadra che abbiamo allestito; con Piazza e Tajana siamo rimasti nel budget che abbiamo stabilito e credo che saremo decisamente competitivi.”

Uff stampa Legnano Knights