SERIE B UFFICIALE – I Lions Bisceglie ripartono da coach Luigi Marinelli

Lions Basket Bisceglie e Gigi Marinelli ancora insieme. Il tecnico di Torremaggiore guiderà la formazione nerazzurra per la terza stagione consecutiva nel torneo di Serie B. Il quinto posto conseguito nell’annata 2018-2019 e la quarta posizione al momento della sospensione del campionato 2019-2020 costituiscono risultati lusinghieri, in linea con le aspettative del club e dei sostenitori biscegliesi. Naturale, per le due parti, proseguire il percorso in totale sinergia.

«L’univoca visione di intenti è fondamentale per andare avanti e Gigi ha saputo avvicinarsi al nostro ambiente col giusto approccio. Sarà al nostro fianco per il terzo anno di fila» ha sottolineato il direttore sportivo dei Lions Sergio Di Nardo.

«Non nascondo un pizzico di rammarico e soprattutto curiosità per quello che avremmo potuto esprimere nei playoff se l’annata fosse proseguita, considerato che eravamo tra le squadre migliori di tutta la Serie B in attacco e in crescita proprio nel periodo che ha preceduto la sospensione» ha affermato coach Marinelli.