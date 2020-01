SERIE B UFFICIALE – Ianelli lascia Ferrara e firma con Ancona

La società Kleb Basket Ferrara desidera ringraziare il giovane Giovanni Ianelli per l’impegno e la dedizione mostrata in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’esterno classe 2000 ha raggiunto l’accordo con la società Luciana Mosconi Ancona, compagine che milita nel girone C della Serie B. La società anconetana, guidata dall’ex giocatore del Basket Club Stefano Rajola, ha assicurato a Ianelli un impiego con minutaggio importante, situazione che in questo inizio di stagione non ha potuto ritagliarsi a Ferrara con il Kleb.

Uff stampa Kleb Basket Ferrara