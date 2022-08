SERIE B UFFICIALE – Ielmini e Saladini completano la Junior Casale

La Junior Casale è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in maglia rossoblu di Alberto Ielmini, ala che nella stagione 2020-21 ha militato tra le fila di Oleggio.

Ielmini, classe 1998, muove i primi passi nell’Arona Basket dove rimane fino ai 17 anni, facendo anche il proprio esordio in Serie C, nel 2013.

Dal 2016 al 2018 Alberto veste per la prima volta i nostri colori rossoblu giocando in Under 18, Under 20 DNG ed in Serie C Gold con la maglia Casale Basket: inoltre durante il suo secondo anno debutta in Serie A2. Nelle due stagioni successive Alberto si accasa all’Olimpo Basket Alba in Serie B con la quale raggiunge anche i Playoff di categoria. Infine, come detto, nel 2020/21 si accasa all’Oleggio Basket sempre in Serie B.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “É l’ennesimo ritorno alle origini di un ragazzo che ha svolto una parte della trafila giovanile con i colori della Junior! Albert arriva da un’annata in cui non ha avuto modo di mettersi in mostra ma siamo certo che la sua fame e voglia di rimettersi in gioco saranno un valore aggiunto!”

La Junior Casale è orgogliosa di comunicare il raggiungimento di un’accordo per l’atleta Manuel Saladini, classe 2002, lo scorso anno tra Mantova e Rieti.

Playmaker di 180 cm, è cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena prima di passare nel 2018 a Treviso. In terra veneta ha giocato sia in Under 18 che in Serie A2 con la De’ Longhi con la quale, nella stagione 2018/19, ha conquistato la Serie A e la vittoria della Coppa Italia LNP. La stagione successiva resta a Treviso dove si allena con la prima squadra di Serie A e continua la sua esperienza nell’Under 18.

Inizia la stagione 2020/21 alla Benedetto XIV Cento in Serie A2 dove colleziona 9 presenze prima del passaggio in Serie B a Pavia dove arriva a disputare i playoff e nelle 17 gare ufficiali disputate segna 4.8 punti conditi da 1.5 rimbalzi e 1.2 assist.

Come detto, la scorsa stagione Manuel ha iniziato prima in Serie A2 con Mantova per poi trasferirsi alla Kienergia Rieti in Serie B con la quale gioca la Finale per la promozione in Serie A2.

E’ stabilmente nel giro delle nazionali giovanili e nel 2018 ha disputato l’Europeo Under 16 con la maglia azzurra.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Manuel è un ragazzo che, anche se ancora under, ha già calcato i parquet di Serie A2 e Serie B giocando anche minuti importanti. È un giocatore molto talentuoso e siamo certi potrà dare un contributo importante sia in cabina di regia che a livello realizzativo. Siamo molto contenti di averlo a Casale nonostante avesse richieste anche da alcune piazze di A2”

