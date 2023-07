SERIE B UFFICIALE – Il Basket Golfo Piombino riparte da coach Cagnazzo

Questa è la cronistoria di Damiano Cagnazzo a Piombino, una storia che sta diventando importante. Quella che va a cominciare per lui, è la terza stagione con i gialloblu, con cui va a pareggiare quelle di Andreazza e ad incalzare il recordman Padovano. Nella prima fu una rincorsa alla salvezza, dopo le grandi problematiche legate al covid, arrivando a sfiorare i playoff, la seconda una cavalcata meravigliosa, con qualche sofferenza finale di troppo, ma con il raggiungimento della promozione in B1.

Le sue parole dopo il rinnovo: “Sono molto contento di aver trovato l’accordo con la società, per il rinnovo. Per questo ringrazio il presidente Lolini e il direttore sportivo Cecchetti, che hanno così confermato di aver fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto stimolato nell’affrontare questo nuovo campionato di B1, sarà una sfida molto difficile, ma questo mi piace e mi da grande motivazione. Piombino è un posto dove mi sono trovato bene da subito, dove ho stretto legami importanti, dentro e fuori dal campo e quindi non vedo l’ora di essere lì e ricominciare a lavorare. Spero ripartiremo da dove abbiamo finito, da quell’entusiasmo del nostro pubblico, che ci ha accompagnato per tutta la stagione e che è stato determinante per i nostri risultati. Felicissimo di essere ancora con voi, a presto Piombino.”

Soddisfazione anche da parte della dirigenza, queste le parole del DS Cecchetti:”Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, volevamo che Damiano rimanesse con noi e siamo felici di aver trovato l’accordo con lui. In questo modo, ci auguriamo possa proseguire il buonissimo lavoro fatto nella stagione precedente. Un lavoro che, oltre al risultato prefissato, ha riportato entusiasmo nel pubblico piombinese, attraverso un gioco brillante e spettacolare, molto apprezzato anche al di fuori del promontorio. Adesso possiamo cominciare a lavorare sulla costruzione della squadra, per affrontare, al meglio, il difficile campionato che ci aspetta.”

UFF. STAMPA BASKET GOLFO PIOMBINO