In piena sintonia con il progetto di “rinverdire” la squadra, si allunga la lista di giovani talenti che giocheranno la prossima stagione in serie B con il Bologna Basket 2016. Il nuovo arrivo si chiama Filippo Rossi ed è una guardia/ala piccola, alto 1,97 per 86 kg. Nato il 7 marzo 2001 a Rimini, ha finora svolto tutta la sua attività sportiva in Romagna. Dalla stagione 2015/16, infatti, ha giocato nei Rimini Crabs per 5 anni, per poi passare nel 2019/20 in C Silver al Bellaria Basket. Nell’ultimo campionato ha militato in serie B in una squadra di prima fascia come la Rinascita Basket Rimini, dove ha giocato 22 partite segnando 59 punti, cui vanno aggiunti 40 rimbalzi, 8 assist e 12 palle rubate. Nello stesso periodo ha fatto parte anche dell’ABC Santarcangelo in C Silver. Ha infine partecipato alla Next Gen con la Dinamo Sassari e ad altri tornei nazionali ed internazionali.

La principale caratteristica di Rossi è la grande energia che mette sul campo, specie in difesa, dove sa esprimere al meglio la sua fisicità e la sua voglia di aiutare la squadra; vista anche la giovane età, deve invece raffinarsi dal punto di vista tecnico e delle scelte tattiche.

“Ho deciso di venire a Bologna perché penso sia l’ambiente ideale per fare esperienza e poter proseguire nel mio processo di miglioramento – ha detto Filippo – So che il BB2016 è una squadra che crede molto nei giovani e quindi penso che mi troverò benissimo. Sono consapevole di essere solo all’inizio del mio percorso e di avere ancora tanto da imparare, per cui cercherò di prepararmi al meglio e farmi trovare pronto quando il coach me lo chiederà”.

“Stiamo procedendo nel nostro lavoro di costruzione della squadra – ha commentato il presidente del BB2016, Rossano Guerri – Filippo è un giocatore molto interessante, alla sua prima esperienza lontano da casa; ma siamo certi che questa sarà per lui un’occasione di crescita e maturazione. Rossi ha ottime caratteristiche tecniche ed atletiche e sicuramente costituisce un utilissimo apporto al nostro team”.

“Non abbiamo comunque ancora terminato di definire il roster che affronterà il prossimo campionato – ha aggiunto Guerri – L’obiettivo finale è di avere 10 giocatori che possano stare in campo con continuità e qualità e un altro paio di atleti che possano ‘insidiare’ i titolari”.

Ufficio stampa BB 2016