Marco Ciarpella non è più l’allenatore della Sutor Basket Montegranaro. E’

stato lo stesso coach che ha voluto recedere dal contratto che lo legava alla compagine gialloblù.

Un’ esperienza durata sette anni, Ciarpella ha preso in mano le redini della Sutor Basket

Montegranaro nel campionato di Promozione nella stagione 2014/15 per riportarla nel 2018/2019 in

serie B. Una bella cavalcata la sua, tanti sono stati i successi ottenuti con la crescita da parte del

giovane coach che in questi sette anni ha maturato tante esperienze che gli saranno utili per il

futuro. Molto legato all’ambiente veregrense e primo tifoso della Sutor, Ciarpella ha sempre messo

davanti a tutti gli interessi della società e così facendo è stato bravo a riportarla, in questi sette anni

verso campionati più consoni al blasone della Sutor Montegranaro.

“Sono cresciuto come tifoso della Sutor – ha detto il coach Marco Ciarpella – e mi reputo fortunato

ad avere avuto l’opportunità di poter allenare la squadra del mio cuore. In primis voglio ringraziare

Tiziano Basso, Edo Trapè e Marco Cannella per avermi affidato l’incarico di capo allenatore nel

2014 e la società che è subentrata, credendo in me in questi anni. Lasciare per me è stata una

decisione difficilissima soprattutto per il risultato negativo arrivato in questa stagione. Mi sarebbe

piaciuto continuare per una grande voglia di rivalsa nel riconquistare quello che il campo ci aveva

tolto. Purtroppo nella vita, tante volte bisogna prendere delle decisioni sofferte però, credo che fosse

arrivato il momento di staccarsi dal cordone ombelicale e sia per me che per la società di valutare

nuove possibilità. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con il sottoscritto, i

giocatori che ho avuto la fortuna di allenare e che mi hanno dato tanto. Sono entrato come un

ragazzino in seno alla Sutor ed esco come un uomo. Sono stati sette anni difficilissimi perché fare

l’allenatore della squadra che si tifa non è sicuramente facile. Spero che la Sutor possa riconquistare

quanto prima la serie B e perché no, anche palcoscenici ancora più ambiziosi”.

“La Sutor Basket Montegranaro S.S. D.R.L coglie l’occasione per ringraziare del suo operato il

coach Marco Ciarpella e gli augura tanta fortuna sia in campo professionale che nella vita privata”.

Ufficio Stampa Sutor Basket Montegranaro