SERIE B UFFICIALE – Il giovane Castellino firma con Olimpo Alba

L’Olimpo Basket Alba è lieta di dare il benvenuto a Nicolò Castellino nel roster della prima squadra che disputerà il campionato di Serie B 2020-21!

Un altro interessante giovane prospetto arriva alla corte di coach Jacomuzzi per portare qualità ed energia alla formazione langarola.

Profilo

Guardia classe 2002 di 188 cm e 82 kg, inizia a giocare nel Cuneo Granda Basketball (oggi Granda College), dove vince tre campionati giovanili, Under 15 e Under 14 Élite ed Under 15 Eccellenza. Tant’è che, seppur giovanissimo, viene già schierato nel 2017-18 in campo con la prima squadra in C Silver, mentre contemporaneamente è impegnato in Under 16 Eccellenza. Nel 2018-19, poi, si trasferisce al Novipiù Campus Piemonte, con cui gioca per due stagioni in Under 18 Eccellenza ed in Serie C Gold. Nel 2019-20 è anche aggregato alla formazione di A2 di Basket Torino (con sei presenze in campionato) ed in C Gold ha collezionato oltre 15 punti di media, sfondando sei volte il muro delle 20 marcature, con il picco dei 30 punti messi a segno nel big match vinto in trasferta contro la 5 Pari (94-97).

Nell’ultimo campionato si è dunque distinto come uno dei giocatori più promettenti della categoria con un grande margine di crescita vista la giovane età.

Oggi arriva ufficialmente nella famiglia dell’Olimpo Basket Alba per il prossimo campionato di Serie B!

L’intervista

Da alcuni anni c’era nel cassetto la speranza di poter arrivare a giocare in Serie B ad Alba, adesso questo sogno si avvera: “Per me avere l’opportunità di giocare in Serie B è una grande occasione, si parla di un campionato di alto livello dove posso fare esperienza importante a 18 anni. Alba per me ha un significato speciale perché è vicino a casa mia, dato che sono di Cuneo. Negli anni precedenti da più piccolo guardavo ad Alba come una specie di sogno ed obiettivo e sono veramente contento di essere arrivato all’Olimpo. In questi due anni in C Gold con Campus sono cresciuto in particolare per quanto riguarda la gestione del gioco vivendo di basket 24 ore al giorno. Mi è servito molto anche allenarmi e giocare con il gruppo dell’A2 perché è una gavetta con giocatori molto validi e si riesce a prendere spunto ed a imparare da loro la mentalità dei professionisti”.

Quali saranno gli obiettivi della nuova avventura: “L’obiettivo è di fare bene e vedere some possiamo arrivare. Spero di arrivare al livello più alto possibile con l’idea di migliorare sempre giorno dopo giorno. In questa squadra giovane ci sarà spazio per dimostrare il proprio valore e mi aspetto una buona stagione potendo ripartire dal punto forte del nucleo di conferme tra cui il coach”.

Che Castellino vedranno i tifosi langaroli: “Sono un giocatore che mette tutto in campo, con agonismo e grinta, facendo sì che questo sia un mio punto di forza. Negli ultimi anni ho cambiato totalmente il mio modo di giocare facendo anche il playmaker e mi piace servire i compagni e giocare di corsa, rubando palla e andando in contropiede. Alla fine della stagione vorrei essere più consapevole dei miei mezzi e migliorato tecnicamente”.

Un benvenuto dunque a Nicolò Castellino nella nuova famiglia dell’Olimpo Basket Alba, con la speranza che in biancorosso possa sentirsi come a casa e crescere il più possibile!

