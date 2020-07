SERIE B UFFICIALE – Il giovane Marazzi firma con Olginate

Il talentuoso classe 2002 Giovanni Marazzi, cresciuto nel Progetto Giovanni Cantu’ vestira’ la maglia NPO per proseguire il suo percorso di maturazione ed iniziare l’esperienza tra i senior a soli 18 anni

Giovanni Marazzi Nato il 7/6/2002 – cm 198 – 99 Kg

Marazzi corteggiato da diverse societa’ ha deciso di cogliere al volo l’opportunita’ di giocare in Serie B come sua prima esperienza in campionati senior e lo conferma nella sua dichiarazione: “Olginate sara’ per me una grande opportunita’ per continuare a crescere allenandomi in una squadra di qualita’ ed iniziare ad assaggiare il basket senior in un campionato molto.

Uff stampa NPO Olginate