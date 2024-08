SERIE B UFFICIALE – Il lettone Andris Misters firma con Omegna

Colpo di mercato della Paffoni Fulgor Basket, che è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo annuale con l’esterno lettone Andris Misters, 32 anni nelle ultime stagioni protagonista nei campionati lettoni, estoni e in Liga LEB Oro, seconda lega spagnola.

Misters è un corpo importante per la categoria: 192 centimetri per 91 kg. Ricopre lo spot di ala piccola e fa della duttilità il suo grande pregio. Tiro da tre punti, sia sugli scarichi che in uscita dai blocchi; importanti capacità di giocare uno contro uno, anche sfruttando il proprio corpo; buona visione di gioco e un atletismo che gli consente di essere determinante anche nella metà campo difensiva.

In carriera vanta la vittoria del campionato lettone (2018-2019) e del campionato estone (2021-2022), in quest’ultima occasione è anche stato MVP delle finali.

“Andris è il prototipo del giocatore che cercavamo – le parole del DS Filippo Fanchini. È un atleta in grado di creare vantaggi per la squadra da diverse situazioni di gioco. Ha tanta esperienza, è un vincente e l’impatto che ho avuto con la persona è stato fin da subito positivo. Le references che abbiamo avuto sono molto positive, dunque credo che sia un’ottima presa per il mercato di Serie B. Non vediamo l’ora di accoglierlo e di divertirci insieme a lui!”

Le prime parole in rossoverde di Misters: “Sono molto felice di arrivare alla Fulgor Basket. Ho avuto l’opportunità di raggiungere un Club di prestigio e voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Amo l’Italia, l’ho visitata tantissime volte e sono molto felice di aver avuto quest’opportunità. Mi aspetto un campionato duro, ricco di talento e spero che il mio talento e l’amore per il gioco possano aiutare il Club a vincere tante partite. Personalmente voglio divertirmi in campo, avere un impatto positivo sui compagni e rendere i tifosi orgogliosi di questa squadra”.

