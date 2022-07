SERIE B UFFICIALE – Il lungo Daniele Cocco è il secondo arrivo under per Pavia

Riso Scotti Pavia è lieta di comunicare di aver contrattualizzato Daniele Cocco come secondo under in roster. Daniele, classe 2001, è un lungo di 198 cm per 95 kg di peso, in grado di giocare negli spot di ala forte e di centro. Nato a Chieti il 30 agosto, approccia la pallacanestro con la maglia del Basket Chieti e, parallelamente ai tornei giovanili, assaggia anche i campionati senior, vincendo la serie D nel 2018 e debuttando la stagione successiva in C Silver (14.3 punti in 20 partite). Nel 2018 è aggregato anche al Teate Chieti in serie B, guadagnandosi 4 gettoni di presenza. Nel 2019, Cocco si sposta a Pescara dove continua a fare esperienza in C Silver, oltre a mettere insieme cifre interessanti (19.8 punti in 17 partite) nel torneo under 18 d’eccellenza. Acquistato da Jesi, debutta in cadetteria e, con feroce applicazione in allenamento, si guadagna spazi in campo, chiudendo la prima annata con 18 presenze in stagione regolare (3.2 punti e 2.8 rimbalzi a gara) e 7 punti e 2.7 rimbalzi nelle quattro gare di playoff. Riconfermato dalla dirigenza Aurora per la stagione 2021-22, anche col nuovo coach Ghizzinardi mantiene considerazione e spazio (30 presenze con 11.4 minuti di campo, con 3 punti e 2.4 rimbalzi a partita). Lungo moderno, con mano educata e grande etica del lavoro, così viene presentato da Alberto Mazzetti. “Daniele – spiega il coach della Riso Scotti – arriva da due stagioni ad oltre 10 minuti di impiego medio a Jesi. Per la prima volta proverà a competere con i lunghi di questo girone. Gli verrà chiesta grande duttilità e molto agonismo, dovrà darci presenza fisica e atletica all’interno dell’area“.

Benvenuto nel branco, Daniele!

Paolo Rappoccio

Comunicazione Omnia Basket Pavia