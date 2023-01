SERIE B UFFICIALE – Il lungo serbo Dorde Tomcic passa da Cesena a Vicenza

Dorde Tomcic è un nuovo giocatore della Civitus Allianz Vicenza. L’ala-centro under (classe 2001) di nazionalità serba, ma con formazione cestistica italiana, aveva iniziato la stagione nei Tigers Romagna e ora vestirà la casacca biancorossa sino al termine della stagione. Tomcic, 205 cm di altezza per 90 kg, è già alla sua terza annata in serie B, dopo tre anni di giovanili, sempre sopra i 10 minuti di utilizzo: con i Tigers in stagione è stato impiegato per oltre 20 minuti con 6 punti segnati a partita (50% da due) e quasi 4 rimbalzi presi ad incontro.

Queste le prime parole neo arrivato che va a rinfoltire la linea verde adottata dalla società berica:

“Siamo un gruppo giovane, con tanta voglia di lavorare e tanta energia, qui c’è un ottimo ambiente che ci permetterà di fare tante cose positive, sia a livello personale che di squadra. Cercherò di dare una mano per vincere più partite possibili, conosco bene l’allenatore Cilio e tre giocatori della squadra, con i quali siamo stati insieme lo scorso anno a Olginate”.

Tomcic si sta già allenando con i compagni e grazie a tutte le pratiche burocratiche espletate nei primi giorni dell’anno (rinnovo del permesso di soggiorno e tesseramento) sarà a disposizione già per la partita contro Mestre dell’8 gennaio. Indosserà la maglia numero 24.

Uff stampa Civitus Allianz Vicenza