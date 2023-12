SERIE B UFFICIALE – Il play Gianmarco Fiusco approda alla Virtus Imola

Virtus Neupharma Imola comunica di aver raggiunto un accordo con Gianmarco Fiusco: il play/guardia classe 2003 si lega al Club giallonero fino al 30 Giugno 2024. Il nuovo acquisto sarà a disposizione per la trasferta di Domenica 17 Dicembre nel match contro la Gemini Mestre che si disputerà alle 18.

Giovane di grande talento Gian Marco, classe 2003, ha giocato nella stagione 2022/23 in serie B vestendo la casacca della Liofilchem Roseto. In Abruzzo disputa 23 gare ufficiali, contribuendo all’approdo ai playoff della formazione biancoazzurra. Una post season alla quale il giovane brindisino non prese parte, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportato in occasione della sfida a Pozzuoli del 2 Aprile scorso. In questo match, peraltro, era risultato MVP con 22 punti, 2/2 da due e 6/6 da tre.

Atleta completo e agonista, Fiusco si è messo in grande evidenza nel 2017 al Torneo delle Regioni disputato a Roseto e conclusosi con un 4° posto.

Con la nazionale Under 16 agli Europei del 2019 ha conquistato la medaglia di bronzo.

Benvenuto alla Virtus, Gianmarco!

Uff stampa Virtus Imola