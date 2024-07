SERIE B UFFICIALE – Il playmaker Lorenzo Baldi firma con Chiusi

Classe 2005, 183 cm, il nuovo acquisto dei Bulls è un prodotto di Derthona Basket dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile, debuttando anche in LBA.

Il PalaPania diventerà il palcoscenico del suo debutto in Serie B nazionale, ma per Baldi non sarà la prima volta sul parquet chiusino. Il playmaker ha infatti giocato con Derthona la finale nazionale under 19 eccellenza con sede Chiusi e Chianciano Terme nello scorso mese di aprile, portando i suoi fino all’atto conclusivo del torneo.

Non solo giovanili, nell’ultima stagione Baldi ha giocato anche in Serie B interregionale con Derthona Basketball Lab, facendo registrare 14.6 punti di media in ventuno presenze.

“Aggiungiamo un giocatore con personalità, faccia tosta, e talento – dichiara il responsabile dell’area tecnica, Matteo Martini. Il fatto che abbia accettato la nostra offerta è dimostrazione del fatto che vogliamo e possiamo essere trampolino di lancio per le nuove promesse del basket. Un grande benvenuto a lui e che questa stagione possa essere ricca di soddisfazioni”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.