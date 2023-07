SERIE B UFFICIALE – Il secondo tassello del Basket Golfo Piombino è Carlo Cappelletti

Carlo è già stato a Piombino, arrivò, per sostituire l’infortunato Pedroni nella stagione 2021/22, disputando le ultime tre gare di regular season e le tre di playoff, contro San Vendemiano.

Play nato a Spoleto nel marzo del 2002, scuola Mens Sana Siena, con cui ha svolto buona parte della trafila delle giovanili. Passato a Casale Monferrato, debutta con la seconda squadra in C gold, a 16 anni e vi gioca per due stagioni, alternandosi con i campionati giovanili e sfiorando in entrambe la doppia cifra e poi esordisce in A2 a 17 anni e mezzo, collezionando 14 presenze in due stagioni. Seguono 3 stagioni in B, con 75 partite giocate, fra Alessandria, Bernareggio/Piombino e Sangiorgese. Quindi giovane, ma già con molte partite di buon livello sulle spalle.

Nell’ultima stagione, a San Giorgio, parte in roster come cambio di un giocatore di livello come Giacomo Bloise, ma si guadagna un ottimo minutaggio e spesso parte in starting five, al posto del più titolato compagno di squadra.

Play dinamico e veloce, capace di spingere la squadra in transizione, cosa che sicuramente, piace a coach Cagnazzo. Ama molto mettere in ritmo la squadra e servire i suoi compagni, ma è dotato di un tiro da tre davvero eccellente, vedi il suo recente 39% con i draghi. Ben impostato dal punto di vista tecnico e con un ottima discendenza e un esempio da imitare, il fratello Alessandro, play di Verona nella massima serie nell’ultima stagione e a Sassari nella prossima.

Di lui dice coach Cagnazzo: “Carlo è un ragazzo che avevamo seguito anche lo scorso anno, che seppur ancora giovane ha dimostrato di avere importanti qualità, la capacità di giocare ad alto ritmo, la capacità di segnare e quella di innescare i compagni, nel ruolo di play. È un ragazzo che ha ancora tanti margini di miglioramento e son convinto che con noi potrà proseguire nel suo processo di crescita e che così ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi.”

UFF. STAMPA BASKET GOLFO PIOMBINO