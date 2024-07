SERIE B UFFICIALE – Il vicentino Giovanni Gasparin torna a casa e firma con Pallacanestro Vicenza

La Pallacanestro Vicenza piazza il gran colpo di coda del mercato! È ufficiale l’arrivo in biancorosso di Giovanni Gasparin, play-guardia di 190 cm, classe 1991. Insieme ad Alessandro Panni, Alberto Chiumenti, Gabriele Benetti, è uno dei grandi vicentini del basket che si sono affermati negli ultimi anni nel panorama nazionale della serie A.

Sembrava un sogno proibito che invece si è realizzato, grazie anche alla scelta di vita fatta da Giovanni. Dopo le ultime due stagioni vissute ad Orzinuovi, voleva tornare in una sua “confort zone”: o quella di Cento, dove vive con la moglie ed il figlio, o quella di Vicenza per rientrare, a 25 km da casa, nella sua Marano Vicentino da dove tutto era partito.

La Sella Cento nella complicata costruzione del nuovo roster di A2 ha tardato ad avanzare proposte definitive al giocatore, che si è fatto così convincere a lanciarsi tra le braccia immediatamente aperte dalla Pallacanestro Vicenza, rifiutando, nel contempo, le generose offerte di club dalla grande ambizione (Roseto e Livorno).

Una bella scelta di cuore e di ritorno alle radici! Il suo amore per il basket, condiviso in famiglia, è infatti nato lì, a Marano. E, sin da ragazzino, ha subito vedere che aveva talento. A soli 16 anni, dal campetto di casa viene reclutato dal Basket Rimini, storica società cestistica (brillava la stella Carlton Myers), dove è ancora ricordato per aver vinto tutti gli scudetti giovanili di categoria, da propaganda a juniores, con formazioni composte da soli ragazzi di Rimini e dintorni.

A Rimini, Giovanni compie l’intero percorso del settore giovanile, sino ad affacciarsi alla prima squadra nella stagione 2011/2012. E’ l’inizio di una carriera solida ed importante, condita da dieci stagioni rilevanti in serie A2 (tra Rimini, Bologna, Piacenza, Imola, Cento ed Orzinuovi) e tre in serie B (tra Piacenza, Omegna ed Orzinuovi: tutti club fortemente impegnati nel salto di categoria), dove risulta un giocatore pressoché dominante, su entrambi i lati del campo.

Nell’anno di Piacenza in 33 minuti di media a partita, mette insieme 14.4 punti con il 61% da 2, il 33% da 3 e 5.3 rimbalzi e nella stagione successiva, ad Omegna, in 34 minuti, 15.2 punti, con il 46% da 2, il 38% da 3 e 4.7 rimbalzi a partita. Protagonista di talento, con ruolo di vero leader!

Gasparin arriva a Vicenza, reduce dall’amara delusione vissuta con la retrocessione ad Orzinuovi, una A2 sempre stregata per questo club, che ancora ci aveva riprovato dopo il ripescaggio estivo. Nella fase finale, ad orologio, Giovanni ha chiuso con un buon risultato personale di 25 minuti media partita, 7.1 punti, con il 52% da 2, il 48% da 3 e 2.3 rimbalzi.

La voglia di riscatto é nell’aria di casa! E che condividerà con l’altro grande vicentino, Mattia Da Campo, ex compagno di squadra ad Orzinuovi (nell’anno 22/23). Con i colori biancorossi sarà un leader, per vivere una bella stagione, tutta da scrivere. Sempre con la bussola in mano per letture e tempi di gioco, Gasparin metterà a disposizione esperienza, tecnica e determinazione ad un gruppo che si prospetta come un grande e stimolante mix, con tanti giovani da aiutare a crescere.

Benvenuto e bentornato a casa, Giovanni! Felici di averti qui!

Uff stampa Pallacanestro Vicenza