SERIE B UFFICIALE – Ilia Boev giocherà alla Virtus Cassino

Sarà Ilia Boev, atleta classe 2001 di 208cm, il centro titolare a disposizione di coach Auletta nella stagione sportiva 2024/25.

Atleta di origini russe, ma di formazione italiana, completa il percorso giovanile nelle fila della Pallacanestro Cantù. Nel 2020/21 svolge la sua prima stagione senior con la maglia della Robur et Fides Varese (serie B Nazionale), per poi fare ritorno nella stagione successiva sempre a Cantù, in serie A2.

Nel 2022/23 firma dapprima a Chieti, in A2, dove trova però poco minutaggio, per poi trasferirsi a metà anno a Corato, in serie B, dove mette a segno 9.6 punti per gara in 26 minuti, arricchiti da 8 rimbalzi e 1 assist in 16 presenze totali.

Dotato di ottimi fondamentali e di straordinarie capacità nel saper sfruttare le situazioni di vantaggio nel pitturato, coniuga queste caratteristiche con una buona presenza a rimbalzo e una grande abnegazione difensiva.

Peculiarità queste, che gli valgono la chiamata di coach Campanella a Ruvo, dove milita nella stagione 2023/24. Un’annata agonistica che lo ha fortemente limitato a causa di un infortunio, ma che lo ha reso ancor più voglioso di migliorarsi e di accettare con un ruolo da protagonista la chiamata della BPC.

Da parte di tutta la società cassinate, dunque, un caloroso benvenuto ad Ilia per questa sua avventura all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa Virtus Cassino