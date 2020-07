SERIE B UFFICIALE – Imola annuncia il ritorno di Davide Toffali

L’Andrea Costa Imola Basket è lieta di comunicare un altro graditissimo

ritorno: quello di Davide Toffali.

Già tra fila biancorosse per la stagione 2017/2018, la guardia monzese

approda alla corte di Coach Moretti dopo tre stagioni in cui ha militato

alla Gilbertina Soresina e prima, guadagnandosi la promozione in A2,

all’Urania Basket Milano.

Davide, classe ’98, va a ricoprire un altro importante tassello nei

piani del Club, per una squadra giovane ed ambiziosa.

Ottimo tiratore, lo contraddistinguono esplosività ed atletismo, con

un’ottima attitudine all’1 vs 1.

“Sono davvero molto felice di tornare ad Imola, città molto

accogliente e piazza cestistica vivace e di grande importanza. Sono

certo che i suoi tifosi nonostante una categoria diversa da quella dello

scorso anno, sono rimasti i carichi e gli irriducibili di qualche

stagione fa”

L’Andrea Costa è stata la mia prima esperienza nel mondo dei Senior.

Dopo tre anni torno con più consapevolezza, deciso a dare un concreto

contributo alla squadra sotto la guida di un Coach di grande esperienza

e spessore tecnico.

E’ stato un onore ricevere la chiamata di Coach Moretti, lo ripagherò

con la stessa fiducia che lui ha riposto in me scegliendomi.”

Gli obiettivi di Davide:

“Voglio continuare il mio percorso di crescita, aiutando la squadra a

vincere per raggiungere i risultati che questa Società e questa città si meritano.

Sono molto carico e motivato, non vedo l’ora di iniziare questa nuova

sfida e risentire il calore del PalaRuggi!”

Certi che tornerà ad infuocare il PalaRuggi: Bentornato Toffa!

–

Area Comunicazione

Andrea Costa Imola Basket