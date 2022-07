SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola, c’è il rinnovo di Carlo Trentin

In vista della prossima stagione sportiva, il roster biancorosso sta pian piano prendendo forma. Dopo l’ingaggio di Alex Ranuzzi, la conferma di Nunzio Corcelli e l’arrivo di Luca Montanari, tocca a Carlo Trentin. Il classe 1996 ha chiuso la scorsa annata con una media di 8.7 punti a partita nella regular season. Un campionato che lo ha visto crescere gara dopo gara, diventando sempre più protagonista all’interno degli schemi di gioco di coach Grandi. L’ala di 194 cm era in scadenza di contratto ma ha deciso di prolungare la sua permanenza in Romagna rinnovando per un altro anno con la società biancorossa.

Il commento di Trentin dopo il rinnovo:

«Per prima cosa voglio ringraziare Federico Grandi e la società per la fiducia dimostrata in me. Sono molto contento di continuare il mio percorso in una piazza storica come quella di Imola. Giocare al PalaRuggi regala sempre grandi emozioni, in più quest’anno ci sarà anche il derby… non vedo l’ora!»

Andrea Costa Imola Basket

