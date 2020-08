SERIE B UFFICIALE – Imola chiude il mercato con Matteo Zanetti

Chiudiamo il mercato con l’arrivo di Matteo Zanetti che va così a completare il Roster per la stagione 20/21.

Fortemente voluto dallo Staff Biancorosso, Matteo è uno dei migliori prospetti italiani a livello nazionale: ala piccola, classe ’01, cresciuto nel vivaio della Fortitudo Bologna.

Caratterizzato dalla prestanza fisica e dalla determinazione, Zanetti vanta già una convocazione in maglia azzurra con l’Under 16 della nazionale italiana.

Dopo aver calcato il palcoscenico nazionale la scorsa stagione, indossando i colori ravennati, Matteo approda ad Imola con la voglia di crescere, acquisire esperienza, e di dare il proprio contributo alla squadra di Coach Moretti.

Concludiamo il mercato ritenendoci soddisfatti di quanto compiuto dallo Staff della nostra Società.

Non possiamo che augurare un buon lavoro ai nostri ragazzi e un’ottima partenza in questa pre season.

Stay tuned!

FONTE: Area Comunicazione Andrea Costa Imola Basket