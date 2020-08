SERIE B UFFICIALE – Imola completa il pacchetto lunghi con Danilo Errera

L’Andrea Costa è lieta di comunicare l’arrivo di Danilo Errera in biancorosso.

Dinamicità, versatilità e la perseveranza sono le caratteristiche del centro di 204 cm che va a completare il reparto lunghi di Coach Moretti.

Classe ’97, Errera ha militato in Serie B con le maglie di Olginate (stagione 2018/2019) e Teramo (stagione 2017/2018), con la quale ha fatto l’esordio nel campionato Senior. Nella scorsa stagione approda ad Imola nella formazione giallonera, campionato di C Gold, alla Virtus Imola.

Pronto per l’ upgrade di categoria, Danilo Errera, entusiasta del progetto biancorosso, esordisce:

“Ho scelto l’Andrea Costa perché quest’anno voglio fare il salto di qualità ed ho trovato in questa Società i presupposti giusti per poterlo fare. Il Team è composto da ottimi giocatori e da un grande Staff Tecnico, non potevo non accettare. Io sarò a completa disposizione di Coach e compagni, pronto a fare ciò che serve per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo in questa stagione!

Benvenuto in biancorosso Danilo!

