SERIE B UFFICIALE – In casa Golfo Piombino arriva Renato Buono

Il Basket Golfo corre ai ripari, per tappare la falla creata dall’infortunio di Venucci, arriva Renato Buono, play/guardia classe 94. L’esterno di origine lucana ama più distribuire il gioco che concludere personalmente, ma ha comunque una buona mano dalla distanza e una discreta capacità di attaccare il ferro in penetrazione. Per lui già molte esperienze in B e spesso in squadra di buonissima caratura, come Agropoli con cui, conquistò il secondo posto in regular season nel 2013/14, giocando circa 17’ di media, o come la sua Matera delle ultime due stagioni, quarta nel 2018/19, con semifinale playoff, con 30 presenze da 19’ di media per lui e terza alla sospensione del campionato passato, con 21’ di media sul parquet e 22 presenze. Nelle ultime due stagioni si è ritagliato buoni spazi, considerando che i play di Matera erano giocatori di ottima levatura, come Daniele Merletto e Lorenzo Panzini. Nel 2014/15 le strade di Renato e del Golfo si sono anche incrociate, infatti a fine stagione gioca alcune partite nella compagine lombarda, battendo i gialloblu e mettendo a segno 11 punti contro di loro. Nell’ultima stagione, dopo le due partite giocate in Supercoppa, sempre con Matera, si ferma per la rinuncia del team lucano a partecipare al campionato di B, continuando però ad allenarsi.

Il nuovo gialloblu ha iniziato da ieri ad allenarsi con la squadra e dovrebbe già scendere in campo domenica , è una pedina importante per il Golfo, in attesa del recupero di Venucci. Da subito, per ridare equilibrio alla squadra, riportando ognuno nel proprio ruolo e alleggerendo i minutaggi, ma potrà esserlo anche dopo, perchè Piombino, avendo solo sei senor, potrà schierarlo senza problemi anche per il resto del campionato.

Uff stampa Golfo Basket Piombino