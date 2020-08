SERIE B UFFICIALE – Jack Chiappa ancora con NPO Olginate

Jack con al capitano Tagliabue e’ il secondo giocatore dellla passata stagione che rinnova il suo accordo con Olginate. Il classe 2002 sara’ uno degli under a disposizione di Coach Contigiani che, dopo l’anno di assestamento nella categoria cadetta, si giochera’ le proprie carte per conquistarsi degli spazi sul palcoscenico cadetto dopo aver giocato ben due finali nazionali con la Bluorobica.

Jack Chiappa – Play/Guardia – Nato il 24/4/2002 – cm 187 – 90 Kg

Chiappa, classe 2002, ha iniziato a giocare a Brembate per poi trasferirsi a 12 anni nella Bluorobica Bergamo, dove ha fatto tutta la trafile del settore giovanile raggiungendo due finali nazionali con Under 15 e 16 e la finale 3 Vs 3 categoria Under 14.

Jack commenta cosi’ la sua conferma in NPO: “ Sono entusiasta di essere rimasto ad Olginate, dove la scorsa stagione mi ero trovato molto bene, Spero di cominciare al piu’ presto ad allenarmi e proseguire nella mia crescita come giocatore”

Uff stampa NPO Olginate