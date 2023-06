SERIE B UFFICIALE – Jacopo Balanzoni – Paffoni Omegna: la storia continua

By

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Jacopo Balanzoni vestirà la maglia rossoverde per altre due stagioni: il Bala ha infatti firmato un contratto biennale con la società del presidente Nigro.

È difficile trovare, nella storia dello sport recente, un attaccamento alla maglia come quello mostrato da Jacopo nei confronti dei colori di questo Club.

2.387 punti in 156 presenze ufficiali con la Paffoni. Numeri da capogiro a cui si aggiungono una Coppa Italia e le infinite battaglie in cui è stato protagonista dal 2018 ad oggi.

“Sono molto felice che Jacopo sia ancora con noi – le parole del DS Filippo Fanchini. Tecnicamente e umanamente il suo valore è davvero unico: sul parquet conosciamo tutti le sue potenzialità, che lo rendono un centro dominante della categoria; fuori dal campo Balanzoni è diventato un esempio: per tutti i tifosi, per i ragazzi del Settore Giovanile e Minibasket che si sono abituati ad averlo sempre qui, sempre con questa maglia. La sua scelta e questo rapporto con Club e ambiente non sono affatto scontate, soprattutto nel basket di oggi. Credo si tratti prima di tutto di una bella storia da raccontare, che porta valori e prospettive di gruppo fondamentali all’interno di una squadra”.

Balanzoni ha poi replicato: “Sono grato a questa piazza. Sono felice di poter continuare a giocare qui, di riconoscere e salutare i tifosi in Città e al Palazzetto. Mi sento a casa e la scelta, lo avevo già detto in passato, è naturale. Ovviamente – come ogni anno – mi aspetto di fare una stagione di alto livello e di competere con le migliori. Servirà l’apporto di tutti perché si prospetta un campionato molto competitivo e di livello ancor superiore, ma questa è la Fulgor Basket e a determinati palcoscenici siamo abituati”.

E anche quest’anno, cari rossoverdi, potremo cantare tutti assieme… “Ce l’abbiamo noi, ce l’abbiamo noi: Balanzoni ce l’abbiamo noi!”

UFF. STAMPA PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA