SERIE B UFFICIALE – Jacopo Borra firma con Ruvo di Puglia

La Pallacanestro Ruvo annuncia con entusiasmo l’acquisto di Jacopo Borra, un giocatore di grande esperienza e talento. Nato il 9 maggio 1990 a Torino, Borra ha vestito la maglia della Nazionale Under 20 con cui ha disputato gli Europei di categoria nel 2010. Nel 2012, è stato convocato con la Nazionale Under 20 sperimentale guidata da Luca Dalmonte, scendendo in campo in due occasioni contro la Grecia e in altrettante contro la Francia.

Borra è un lungo di grande stazza (215 cm per 115 kg) che lo rende un giocatore fuori categoria per la B Nazionale. Dalle spiccate doti fisiche sotto entrambe le plance, Borra è un grande rimbalzista e un ottimo realizzatore nel pitturato, essendo dotato anche di un’ottima tecnica.

La carriera di Borra è ricca di esperienze in diverse squadre italiane in seconda serie, dove ha sempre lasciato il segno: Pistoia, Fulgor Omegna, Treviglio, Barcellona, Roseto, Imola, Treviglio, Dinamo Sassari, Fortitudo Bologna, Nardò e Latina.

Queste le prime parole di Jacopo Borra da giocatore ruvese: «Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Pallacanestro Ruvo. Ho sempre ammirato la passione e la dedizione di questa squadra e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me».

Felice dell’approdo in biancoblu del gigante torinese, anche coach Rajola: «Jacopo è sicuramente un giocatore molto importante per questa categoria. Non è soltanto un pivot di dimensioni importanti, ma è dotato anche di ottima tecnica e mani delicate. È un ragazzo che ho conosciuto alla Fortitudo, lo conosco già da tempo, abbiamo anche giocato contro da giocatori e sono certo che sarà un tassello fondamentale nel roster che stiamo costruendo per la stagione ormai alle porte».

Con l’arrivo di Borra, la Pallacanestro Ruvo si arricchisce di un giocatore di grande esperienza e qualità e porta a casa un altro clamoroso tassello per la stagione 2024/2025.

Benvenuto Jacopo nella grande famiglia biancoblu!

UFF.STAMPA PALLACANESTRO RUVO