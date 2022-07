SERIE B UFFICIALE – Jacopo Preti è un nuovo giocatore di Fiorenzuola

By

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica di aver acquisito i diritti per le prestazioni sportive di Jacopo Preti per la stagione sportiva 2022/2023 di Serie B Old Wild West.

Ala grande classe 1994 di 200 cm di altezza per 95 kg di peso, nell’ultima stagione ha ottenuto la stagione in Serie A2 da grande protagonista con la maglia della Ferraroni JuVi Cremona, con 14,6 punti di media nelle 30 partite di stagione regolare e 13,9 punti di media nei playoff.

Cresciuto ad Imola, squadra della sua città, dove ha avuto esperienza anche in Serie A2, ha avuto un ruolo da grande protagonista in Serie B durante le stagioni con le maglie di Giulianova, San Miniato, San Vendemiano e ancora Andrea Costa Imola Basket prima di approdare alla JuVi.

Ecco le sue prime parole appena arrivato ai Fiorenzuola Bees: ”Sono contento che Fiorenzuola abbia fortemente voluto portarmi qui, sia nelle figure societarie che del coach.

Percepisco grande fiducia nei miei confronti, tutti mi hanno parlato bene di Fiorenzuola e sono contento e convinto di essere nei Bees.

Le mie caratteristiche variano in base alle necessità della squadra, difendendo, essendo pericoloso dall’arco ma anche adattandomi sotto canestro. Voglio fare bene a Fiorenzuola, il girone dai rumors sarà molto difficile e quindi dovremo prepararci al meglio.

Sono molto fiducioso e carico per iniziare!”

Uff.Stampa Fiorenzuola Bees