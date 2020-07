SERIE B UFFICIALE – Jacopo Preti torna ad Imola

E’ stato al termine della stagione 2016/2017 che Jacopo Preti e l’Andrea Costa Imola Basket acquisirono la consapevolezza che il proprio percorso insieme era giunto al capolinea.

Dopo tanti anni di amore incondizionato verso i colori della propria città, Jacopo prese la decisione di salutare la squadra del cuore, famiglia e amici e avventurarsi verso altri lidi, nello specifico verso quello di Giulianova. Imola, che sempre aveva fatto affidamento su questo giovane ragazzone di 2m e alla sua devozione, con grande dispiacere decise che sarebbe stata la decisione migliore per il futuro di Preti.

Le aspettative che Jacopo ripose nell’iniziare questo viaggio lontano dalla città romagnola vennero tutte rispettate: la stagione da protagonista, in serie B, a Giulianova lo lanciò poi in due anni da capogiro prima a San Miniato e poi a San Vendemmiano. Jacopo macinava minuti in campo con cifre altissime che lo portarono a far parlare di se, non più come il giovane di Imola, ma come uno dei protagonisti della serie B italiana.

Se la stagione appena passata non fosse stata interrotta dal Covid, quale sarebbe stato il futuro di Jacopo durante i playoff?

E allora dopo tre stagioni lontani, ecco il ritorno del figliol prodigo:

Jacopo Preti sarà un giocatore dell’Andrea Costa Imola Basket per la stagione 2020/2021.

–

Uff stampa Andrea Costa Imola Basket