SERIE B UFFICIALE – Jacopo Soviero firma con la Bakery Piacenza

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Jacopo Soviero per questa nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, nato a Salerno il 12/10/2001 playmaker di 190 cm per 85 kg.

Cresce nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, con la quale nella IBSA Next Gen Cup 2019/2020 vinse la medaglia d’argento e si guadagnò il premio di “Miglior Realizzatore” del torneo.Passa poi in serie B nel roster del Bologna Basket 2016 nella stagione 2020/21 dove raggiunge una media di 7.7 PPG.

Il campionato successivo si trasferisce a Biella in Serie A2, dove raggiunge insieme ai suoi compagni la salvezza al termine della regular season raggiungendo una media di 4.1 PPG in 17 minuti a gara in stagione regolare.La scorsa stagione la trascorre nella formazione dell’UCC Assigeco.

JACOPO SOVIERO: ”Sono molto contento di entrare a far parte di questa società. Ho parlato con il coach e sono molto motivato, ringrazio per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti i miei compagni per far andare al meglio questa stagione e toglierci tante soddisfazioni.”

COACH CONTI: “Jacopo è un ragazzo giovane ma con alle spalle già diverse esperienze, anche in categoria superiore.Viene da un ottimo percorso giovanile e siamo certi che aiuterà molto la squadra col suo atletismo e la sua energia difensiva, unite naturalmente a caratteristiche tecniche ed umane adatte al nostro team.”

Ufficio Stampa Bakery