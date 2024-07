SERIE B UFFICIALE – Jacopo Vedovato completa il reparto lunghi della Pielle Livorno

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/25, con Jacopo Vedovato, pivot classe 1995, 205 cm per 106 kg.

Nato a Camposampiero (in provincia di Padova), Vedovato ha esordito tra i professionisti nella stagione 2014/2015 con Treviso Basket nel campionato di Serie A2. Dopo l’esperienza Chieti, si trasferisce a Roma: alla Virtus gioca per due stagioni, dal 2016 al 2018, sempre in A2. Nell’estate del 2018 scende di categoria, in Serie B, e veste la maglia di San Vendiamiano. Vedovato resta in Veneto per 5 stagioni consecutive, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nella stagione 2020/2021 sfiora la doppia-doppia di media con oltre 10 punti e 9 rimbalzi di media. Ultima esperienza, nuovamente in A2, con la canotta della Apu Udine. Il nuovo lungo biancoblù ha vestito la maglia della nazionale italiana in occasione degli Europei Under 18 nel 2013 in Lettonia e Under 20 nel 2015 a Lignano Sabbiadoro, in Italia.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Jacopo Vedovato è un giocatore di grandi qualità, merita i palcoscenici della Aerie A2 e ancora mi chiedo come sia rimasto fuori dai radar di questo mercato. Meglio così, lo seguo da anni, da quando primeggiava nelle giovanili venete e si è sempre distinto per qualità ed atteggiamento. Ovvio che oggi, ridiscendendo in B, abbia solo un obiettivo. Dopo l’annata a Udine, comunque utile per il suo sviluppo definitivo, ha fatto un passo indietro, ma solo per prendere la rincorsa è fare un grande salto. Non c’è in questo momento allenatore migliore di Federico Campanella per valorizzarne le doti e utilizzarle al meglio e gestire un reparto lunghi di peso e qualità assoluta”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Giocatore che ha vissuto l’ultimo anno come un’esperienza formativa in una squadra di vertice di A2 (Udine, ndr), confrontandosi nel quotidiano con giocatori di altissimo livello e americani. Le precedenti 5 stagioni, a San Vendemiano (B), le aveva chiuse quasi sempre doppia-doppia di media. Rimbalzista, giocatore d’area, anche lui vanta una buona fisicità intesa come massa muscolare. Ha ottimi movimenti spalle a canestro e una gran voglia di far bene e di emergere. Si tratta di una pedina molto importante per la categoria e con Jacopo e andiamo a completare un pacchetto lunghi di grande dinamicità e presenza sotto canestro”.

Queste le parole di Jacopo Vedovato: “Sono veramente entusiasta di entrare a fare parte di questo gruppo che da subito si è dimostrato molto ambizioso. Ci tenevo a salutare tutti tifosi e gli appassionati, non vedo l’ora di incontrarvi a palazzetto. Ci vediamo presto!”.

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO