SERIE B UFFICIALE – Jakov Milosevic confermato a Sant’Antimo

Era nell’aria da qualche tempo, ora è ufficiale. Jakov Milosevic e la PSA Sant’Antimo proseguiranno insieme la loro avventura in Serie B dopo essersi conosciuti ed apprezzati nel finale della scorsa stagione. Ala di 201 cm, classe 1999, Milosevic era arrivato a Sant’Antimo a fine novembre ritagliandosi settimana dopo settimana il suo spazio nella matricola terribile di coach Enzo Patrizio. Giocatore di scuola montenegrina e formazione italiana, Jakov ha chiuso la sua prima esperienza con la PSA con 6.8 punti e 3.6 rimbalzi, ma nelle ultime 7 uscite in maglia verde-blu era salito a 9.7 punti di media. Proveniente dal Napoli Basket, Milosevic aveva già avuto esperienze nel campionato cadetto con Faenza e Campli, e nel suo curriculum ci sono anche 3 partecipazioni ai Campionati Europei con le nazionali montenegrine under 16, under 18 e under 20.

“Sono davvero contento di continuare questa mia esperienza a Sant’Antimo – dice Jakov – dove mi ero trovato molto bene l’anno scorso sia con il gruppo che con il coach che con la società. Ho avuto diverse chiamate dalla B e dalla A2 ma ho scelto di restare qui perché questo club è ambizioso e qui si può lavorare bene. Da quel che vedo, sta venendo su una squadra forte, sono sicuro che ci divertiremo e sapremo prenderci le nostre soddisfazioni dopo che a marzo a causa del Covid avevamo dovuto fermarci sul più bello. Non vedo l’ora di tornare in campo e di rivedere il nostro pubblico che può essere il sesto uomo, sono pronto a ripartire”.

“La conferma di Jakov è stata una nostra priorità sin dall’inizio del mercato – dice il GM Vittorio Di Donato – abbiamo avuto prova delle sue potenzialità e della sua gran voglia di lavorare e migliorarsi l’anno scorso, quando si è inserito bene nel gruppo ed ha avuto una crescita costante, partita dopo partita. In lui riponiamo tante aspettative e siamo sicuri che grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche sarà un elemento cardine del nostro roster” .

Uff stampa PSA Sant’Antimo