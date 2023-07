SERIE B UFFICIALE – Jakov Milosevic resta a Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2025 dell’atleta montenegrino, classe ‘99, Jakov Milosevic, ala piccola di formazione italiana già lo scorso anno in forza nel roster di punta della città martire.

“Siamo molto felici di aver confermato nel nostro team uno dei principali protagonisti della scorsa stagione. Era una delle pedine fondamentali da cui abbiamo deciso con convinzione di ripartire” il commento a caldo, dopo la firma dell’accordo, del Direttore Sportivo cassinate, Alberto Manzari.

“Jakov ha dimostrato estrema professionalità durante l’anno sportivo appena trascorso e mi ha dimostrato senza esitare di voler far parte ancora del nostro progetto tecnico. Rappresenta quel giusto profilo di raccordo tra il pacchetto esterni e il reparto lunghi, che può dare al coach parecchie soluzioni in termini sia tecnici che tattici. Sono convinto che la sua fame e abnegazione nel lavoro in settimana, lo porteranno a fare un altro campionato di alto livello”.

Un giocatore duttile, dunque, dalla doppia dimensione offensiva, e con caratteristiche tecniche determinanti sia fronte che spalle a canestro, Jakov metterà ancora al servizio della formazione virtussina il suo spiccato atletismo e la sua capacità di difendere e attaccare chiunque.

Dopo Vado Ligure, Faenza, Campli, Napoli Basket, Forio D’Ischia e Sant’Antimo, dunque, ci sarà per la seconda stagione consecutiva ancora la BPC Virtus Cassino nel destino di “Milo”.

Da parte di tutto il team cassinate, dunque, un caloroso e sincero ‘in bocca al lupo’ a Jakov per questa sua rinnovata esperienza all’ombra dell’abbazia.

