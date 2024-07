SERIE B UFFICIALE – Janko Cepic firma con Pielle Livorno

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/25, con Janko Čepić, ala/pivot classe 1999, 202 cm per 96 kg.

Montenegrino di nascita, italiano di formazione. Nato nel 1999, Čepić è un giocatore ancora giovane, un lungo duttile, capace di farsi valere vicino canestro e al tempo stesso di rivelarsi pericoloso con il tiro da fuori. Originario di Cattaro, è cresciuto nel vivaio del KK Primorje: il trasferimento in Italia risale al 2015 per far parte del settore giovanile della Mens Sana Siena. Il debutto in A2 nel 2017, appena 18enne, proprio con la canotta del team toscano; successivamente le esperienze a Tortona, sempre in A2, con un significativo impiego sul campo (13.5 minuti di media, 2.7 punti) e il passaggio all’Eurobasket Roma, sempre nel secondo campionato nazionale, con medie superiori ai 15 minuti per gara e ottime cifre nel tiro da tre punti. L’ottimo rendimento evidenziato in B a Legnano (11.2 punti e 7.4 rimbalzi in 29 minuti) gli è valso la chiamata di San Severo, con cui ha cominciato la stagione 2022/2023, di nuovo in A2, giocando 17.1 minuti (con 3.2 punti) ma l’offerta di Cassino lo ha convinto a tornare in B per contribuire al salto della compagine laziale nel nuovo torneo di B nazionale: 10.2 punti e 6.7 rimbalzi di media, ma soprattutto il 43% dal perimetro nei playoff. Lo scorso anno altra, ottima, apparizione a Bisceglie.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Janko Čepić è, nonostante l’età ancora giovane rispetto a quella media del team, un giocatore maturo, esperto, provato da svariate esperienze in ambienti diversi. Professionista serio e disponibile, ha sempre reso per quanto richiestogli, si è fatto apprezzare e si è messo al servizio della squadra, talvolta in situazioni complesse e nuove per lui. Oggi ha l’occasione di fare parte di una squadra compatta, solida, completa in tutti i reparti e ruoli con obiettivi ambiziosi. Darà di certo il massimo per contribuire al piano e sviluppare oltremodo le sue abilità e nel contempo ambire ad un campionato di vertice”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Ragazzo di origine montenegrine e dalla personalità forte. Giocatore che ha accettato la sfida e la scommessa di militare in una squadra pensata e allestita per vincere. Viene dal settore giovanile della Mens Sana Siena e dunque so bene di cosa di parla, da lui mi aspetto mentalità e disponibilità per il bene della squadra. È una sfida importante per la sua carriera e sono certo che saprà coglierla. Inoltre, Janko ha tutte le caratteristiche tecniche e caratteriali per indossare la maglia della pielle”.

Queste le parole di Janko Čepić: “Sono molto felice di poter venire a Livorno, dove so quanto è importante il basket per la città. Non vedo l’ora di sentire quel tifo e quell’ambiente e viverlo in campo. Sono carichissimo per dare il massimo per il club, tifosi e la città”.

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO